【體壇發聲】史達寧質疑黑人轉執教鞭機會少　「蘇甘保際遇不及林柏特」 (19:19)

繼斥種族歧視是當前唯一疫症後，史達寧將矛頭再指向英球壇對少數族裔球員不公的現象。他說：「英超500個球員中，有三分之一是黑人。我們在各階層中無代表……或者包括了教練團裏。」他續指出球會教練團有謝拉特（格拉斯哥流浪領隊）、林柏特（車路士領隊）、蘇甘保（修安聯領隊）及艾殊利高爾，「他們都有偉大的職業生涯，都為英格蘭賣力……而兩個未獲適當機會的是黑人（指蘇甘保及艾殊利高爾）」。

45歲的蘇甘保於2018年尾在英乙球會馬爾斯菲展開執教生涯，2019年10月入主英甲的修安聯；39歲的艾殊利高爾則在2019年初加盟英冠球會打比郡，同年8月離隊及宣布掛靴，而時任打比郡的領隊林柏特則入主車路士。史達寧說：「我只想說，黑人教練是最重要的。給黑人教練——不僅是教練，還有他們各自領域的人——適當的機會。我覺得這正是這裏所缺少的。他們值得獲得機會。」

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