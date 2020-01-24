【體壇發聲】本田圭佑稱被誤導向日政府致歉　辦網台邀體育名人助兒童抗疫 (16:51)

安倍晉三在國會眾議院全體會議上，重申對中國就實施「港區國安法」深切關注，促請中國維持香港原有的一國兩制。本田圭佑昨晚隨即在Twitter轉載有關新聞及致歉：「共同社（周日）的報道是假新聞，他們才是不濟的一方。政府的各位，對不起。」

除了在社交網發聲，本田過去數月亦頻頻在Twitter宣傳自己擔任行政總裁的網台《Now Voice》。該網台的節目主題為「給日本兒童」，希望在新冠病毒肺炎疫情期間，鼓勵日常生活受影響的兒童。節目嘉賓星光熠熠，不乏日本體壇知名人士，包括足球員長友佑都、堂安律、網球手錦織圭、乒乓球手水谷隼、羽毛球手奧原希望及賽車手小林可夢偉等。

田田

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