【疫市跌價】麥巴比身價22億續居首　4英球星佔前5　美斯跌出20大 (15:43)

著名足球研究機構CIES公布新一期身價榜，在新冠病毒肺炎疫情打擊下，法國隊新星基利安麥巴比保住首位，但估值微跌600萬歐元至2.59億歐元（約22.68億港元），兩大傳統球星美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）更跌出十大。
CIES公布新一期歐洲五大聯賽球員身價榜，效力巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比，以2.59億歐元續列榜首，在疫情之下跌幅已算輕微。相反今年1月仍在前十的美斯，一下子以1億歐元跌至22位，C朗更是令跌幅驚人，35歲的他只排70位，唯一安慰是仍以最高齡身分，留在身價榜。
較令人意外的，要數英格蘭隊4名球星史達寧、查頓辛祖、阿歷山大阿諾特及拉舒福特，分別佔據第2至5位，僅19歲的新星艾方素戴維斯更以1.34億歐元，力壓多名球星排在第9位，較第10位的哈利卡尼估值高1500萬歐元，足證潛力。
身價榜估值前10位
1. 基利安麥巴比（2.59億歐元）
2. 史達寧（1.95億歐元）
3. 查頓辛祖（1.79億歐元）
4. 阿歷山大阿諾特（1.71億歐元）
5. 拉舒福特（1.52億歐元）
6. 穆罕默德沙拿（1.45億歐元）
7. 沙迪奧文尼（1.39億歐元）
8. 基沙文（1.36億歐元）
9. 艾方素戴維斯（1.34億歐元）
10. 哈利卡尼（1.19億歐元）
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