【西甲】美斯歸隊練習　巴塞教練：他復賽首戰可征馬略卡 (21:41)

西甲周四復賽，打頭陣是西維爾迎戰貝迪斯的塞維利亞市打吡戰，一哥巴塞隆拿則在周末出戰馬略卡，賽前焦點落在美斯的傷勢，但今日已能與隊友一起練習。施迪安為球迷釋除疑慮：「只是輕微拉緊，已經受控。美斯做得很好，比我們的預期為佳，將沒有問題。美斯並非唯一沒有練習和感到不舒服的球員，每人都有這種情况。現在的問題是，他覺得已為擔正做好準備。」32歲的美斯今季傷患增多，去年8至9月曾因小腿受傷避戰6周，及至9月尾亦和左大腿掛彩。

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另據西班牙傳媒報道，28歲的尼馬已向包括基利安麥巴比在內的巴黎聖日耳門（PSG）隊友透露，希望回巢巴塞，但這巴西隊鋒將明白，為了令重返魯營球場之路順利一點，協助PSG首奪歐聯至為重要。

落後巴塞2分的次席球隊皇家馬德里方面，攻擊手夏薩特再在熱身賽大演帽子戲法，連續兩場共入5球，隊友門將泰拔高圖爾斯稱讚這比利時同胞狀態甚佳，可率領球隊重奪聯賽冠軍。此外，西班牙落實所有足球比賽重啟後，賽前需默哀1分鐘。

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