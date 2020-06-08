【審計後續】足總總監應訊認審核疏忽 帳委會批管治無規無矩 (15:59)

審計報告上月揭露足總管治問題，轄下的審計委員會多年未有開會及只有一名委員，負責加強足總管治水平的機構管治總監胡子慶被指失職。足總上周確認，胡子慶已請辭及正離職前休假。不過，經帳委會邀請，胡子慶今早終出席聆訊。胡子慶確認，他上月中提出請辭不續約，於本月30日約滿。他於2015年7月出任此職，屬民政局撥款五年計劃增設的職位。陳淑莊指出，足總年報指審計委員會有審核財政帳目，但委員會事實有數年從未開會，質疑主理足總秘書處的胡子慶未有把關。

胡子慶承認，當年審核年報工作「不夠仔細」、「寫法不準確」，又指相關內容只是「大概描述」。陳淑莊再批評，足總的財務及策略委員會於2015至19年未有開會，足總總幹事袁文川解釋，該委員會分拆了兩個小組，但陳質疑更改架構未經民政局批核，指前任主席梁孔德及前行政總裁薛基輔，需負很大責任。 帳委會主席石禮謙稱，年薪逾百萬元的胡子慶有責任把關，又指經過多次聆訊，批評足總很多事情未能解釋清楚，「足總管治上有好大問題」，而負責撥款的民政局又未有做好監管。會後胡子慶被傳媒追問是否失職、請辭理由時，他僅稱「我無comment」，就再無回應。

除了胡子慶，足總主席貝鈞奇會上確認，行政總裁溫達倫亦已休假，本月30日約滿離職。足總秘書處人力資源經理張嘉雯補充，溫達倫於去年12月10日提出，於今年3月31日五年計劃完結時離任。據指貝鈞奇於今年2月中跟溫達倫商議延長合約，足總3月中因疫情向民政局申請，為受資助的職位延長3個月合約至本月底，而溫達倫亦在一次會議中向董事交代離職意願。

就行政總裁及機構管治總監兩個高層職位將空缺，貝鈞奇會後稱需待新五年計劃通過撥款，才能開始招聘，並稱：「有則改之，董事局要團結，加強監督管治。」足總預計於本月中，完成修訂新五年計劃，再提交予民政局審議，申請新一期撥款。

體育專員楊德強表示，足總經過《鳳凰計劃》及《五年計劃》後，部分雖仍未盡人意，但計劃33個項目有23項達標，包括女足及5人足球發展，不希望完全抹殺足總職員的努力，而民政局亦已多番督促足總管治，要求守則清晰，希望足總日後改善。他補充，國際奧委會章程強調，足球總會不能受政治干預，故政府官員不能加入董事局監察。帳委會完訊後，有需要將再書面查詢，連同港協暨奧委會部分，預計趕在10月立法會換屆前，在下月中提交聆訊報告。

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