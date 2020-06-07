【英超】高普認紅軍受疫情打擊難招兵　各隊最新檢測零感染迎下周復賽 (20:33)

高普說：「此際所有球會都財困。沒有人入場，我們要退回季票款項予球迷，甚至貴賓廂明年也或無人問津，亦不能出售門劵，或者至少會是下季的首10至15場比賽，都會是這樣。」他又提及英格蘭轉會市場只涉及曼聯和車路士，「利物浦相對寧靜，這關乎收入，而你不知道將能賺取多少」。

高普又稱讚德國同胞兼利華古遜新星夏維斯，以及RB萊比錫前鋒迪姆華拿是優秀球員，後者一度盛傳轉投利物浦，日前卻據報勢加盟車路士，但萊比錫董事總經理明斯拉夫說：「不，我們還沒有和車路士溝通過，所以我們無可奉告，迪姆華拿仍是我們的球員。」此外，車路士分隊踢練習賽，焦點之一是中場羅夫度斯卓克養傷13個月後首次上陣，曼聯則首次進行11人對11人練習賽，其間中場保羅普巴及波基斯費南迪斯成為對手。

另外，英超日前完成第6輪新冠病毒檢測，1195個樣本零感染，而英超賽會准球會行使特權，若球員違隔離令，可重罰20萬鎊（約196萬港元）。較早前違令的球員有熱刺後衛基爾獲加、奧里亞及阿士東維拉中場基亞利殊。

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