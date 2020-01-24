【體壇發聲】不滿日拒聯署斥「港區國安法」　本田圭佑：不接受無理的拒絕 (18:24)

日本共同社今日（7日）引述政府人員消息，指日本曾被詢問會否加入美國、英國等國，嚴厲批評中國制訂「港區國安法」的聯合聲明，不過日方最終拒絕。前日本隊中場本田圭佑今日發文，質疑拒絕的理由。
本田圭佑在Twitter分享日本共同社一則新聞，指日本為修補中日關係，不會參與英美等國提出，譴責中國實行港區國安法的聯署。本田稱：「為何拒絕參與？我要知道可以犧牲香港民主化的理由，才會接受。」然而，他也懷疑消息真偽：「如果這屬實，日本便很不濟。如果報道不實，則是共同社不濟了。」一系列的帖文合共獲得逾4萬次讚好及1.5萬次轉發。
下周滿34歲的本田圭佑，在2018年世界盃後退出國家隊，並兼任柬埔寨國家隊經理一職，但亦曾表示想入選奧運隊，出戰東京奧運。去年正值反修例運動時，他曾帶隊作客香港，並指香港未因示威，所有地方都不安全。本田近年亦繼續在不同聯賽征戰，今年初由荷甲的維迪斯加盟巴甲球隊保地花高，在當地球季暫停前射入個人職業生涯第100球。
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中国批判声明 に日本は参加拒否って何してるん！香港の民主化を犠牲にしてまで拒否する理由を聞くまで納得できひん。 https://t.co/WSamf0sClr
— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) June 7, 2020