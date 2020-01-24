【體壇發聲】不滿日拒聯署斥「港區國安法」　本田圭佑：不接受無理的拒絕 (18:24)

本田圭佑在Twitter分享日本共同社一則新聞，指日本為修補中日關係，不會參與英美等國提出，譴責中國實行港區國安法的聯署。本田稱：「為何拒絕參與？我要知道可以犧牲香港民主化的理由，才會接受。」然而，他也懷疑消息真偽：「如果這屬實，日本便很不濟。如果報道不實，則是共同社不濟了。」一系列的帖文合共獲得逾4萬次讚好及1.5萬次轉發。

下周滿34歲的本田圭佑，在2018年世界盃後退出國家隊，並兼任柬埔寨國家隊經理一職，但亦曾表示想入選奧運隊，出戰東京奧運。去年正值反修例運動時，他曾帶隊作客香港，並指香港未因示威，所有地方都不安全。本田近年亦繼續在不同聯賽征戰，今年初由荷甲的維迪斯加盟巴甲球隊保地花高，在當地球季暫停前射入個人職業生涯第100球。

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