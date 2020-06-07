【體壇發聲】多蒙特哈化賽前單膝跪反歧視　蜂兵小勝阻拜仁提早封王 (15:51)

美國黑人男子弗洛伊德上月遭受白人警員武力對待，送院後不治，多蒙特翼鋒查頓辛祖在上輪比賽展示「為弗洛伊德爭取公義」的上衣，卻被罰黃牌，終令國際足協、德國足總等表明，之後不會懲罰為此表態的球員。多蒙特及昨晚獲勝的拜仁慕尼黑球員，均穿上反種族歧視的上衣熱身，「蜜蜂兵」全體職球員更與對手哈化柏林，在賽前單膝下跪，聲援種族平權；緬恩斯前鋒皮爾昆迪亦在昨日入球後單膝下跪。

回說多蒙特一仗，由於射手艾寧夏蘭特因傷缺陣，季尾離隊的馬里奧葛斯亦要在醫院陪伴女友分娩，多蒙特半場5射0中下，要到58分鐘才由復任正選的中場安利簡恩奠勝，以1：0擊退哈化柏林。安利簡恩在賽後訪問卻批評隊友辛祖等人，日前違反健康防疫指引，無佩戴口罩下剪頭髮：「辛祖應該更有紀律，長大吧，總不能在以後再犯這樣的錯。他是個好人，就算場外也是，我相信他不是故意的，可能他太信任某些人。」總監索克亦表示會繼續幫助辛祖處理事件。

多蒙特獲勝後，仍落後榜首拜仁7分，下輪若保持不失分，仍能阻止拜仁提早封王。哈化則在新帥拉巴迪亞4場不敗走勢告終後排第9，更有中場查維路迪路辛上半場傷出。

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