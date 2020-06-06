【陳七退役】港足名將讚陳肇麒貢獻　陳偉豪：他值得擁有告別賽 (20:08)

有意參選立法會功能組別的前港足隊長陳偉豪，被問及又一個戰友離開球圈，表示相信對方考慮到家庭及將來而作決定，形容陳肇麒是他廿年生涯遇過「有份量及代表性」的頂級華人前鋒，球迷應給予掌聲：「一起代表港隊咁多年，不少贏波賽事他都有功勞。很多球迷會說自歐偉倫後，下一個華人中鋒代表就是他。我與二人都共事過，陳七比阿倫全面，尤其從內地回流後踢法更全面。雖近年他改多為隊友鋪橋搭路，但仍有能力代表港隊。」

陳偉豪及陳肇麒相繼淡出，是否一個時代終結，豪哥指這是事實：「希望會有新一批本地球星誕生，我們都希望感染到其他人成為足球員、成為其他人的目標。」不少球迷及網民都期望陳肇麒有一場告別賽，曾在港足有告別賽的豪哥認同，陳七值得擁有一仗正式告別，但稱現時疫情仍有不明朗，球賽不確定能否如期舉行，一切只能順其自然。

港足門將葉鴻輝亦在社交網發文，感激對方多年同隊照顧，又指現在「我就照顧你的小朋友」。阿輝表示，陳肇麒對香港足球貢獻不需多說，是香港足球的標誌性人物：「我們關係很好，最初入選港隊或加盟南華時，已很照顧仍是『嚫仔』的我。球員隨着年紀漸大，會開始有這決定，祝願他未來工作順利。」他笑言，近年跟陳七多是對手，若對方有告別賽，希望屆時再次並肩作戰。

文彼得及楊正光先後在香港飛馬成為陳七的教練，二人也肯定其能力及態度。文彼得稱，球員踏入這年紀，開始需要考慮將來，對於陳七未有留在球圈而是轉型，會予以尊重。二人在南華多年隊友，文彼得形容陳七是香港首屈一指的華人中鋒，為球隊攻入不少精彩金球：「希望他加油，做咩都好，最重要是努力。」楊正光稱，今日聽到陳七將離開球圈的消息，心情隨即感到失落，認同對方是港足代表人物之一，值得表揚有告別賽：「他是很有個性的球員，後來者已很少有這種感染力，即使在職業生涯後期仍然值得信賴，多次帶動球隊扭轉形勢。」

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