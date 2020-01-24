【審計後續】港協亞運選人再成聆訊焦點　王敏超：當年差點搞出人命　認須改善 (18:06)

審計報告上月指出，港協暨奧委會管理及財政問題表現欠理想，港協今早再次出席帳委會聆訊時，2018年亞運選拔程序再成爭議。立法會議員林卓廷提出，當年有泳手於亞室運50米蛙泳，名次未能游進前三分之一，相反另一泳手在亞洲賽100米蛙泳名次較佳，卻未獲選出戰2018年亞運，質疑港協以短池比賽（亞室運）成績，納入考慮亞運選人，亦指泳界人士沒人知道體院的「丙級運動員獎學金」，原來是選人準則之一。席上亦有議員提及，選拔覆檢過程中，家屬關係未納入申報要求，有不公之嫌。

而談及亞運泳隊選人風波時，王敏超一度語帶激動：「當時情況差啲搞出人命，唔知大家知唔知？」他指，當年有傳媒大肆報道，令運動員因壓力曾透露輕生念頭。當帳委會主席石禮謙提醒港協代表，在立法會發言不受立法會權力及特權條例保護，王敏超亦表示：「咁樣我哋好難做，答錯半個字就要『孭飛』。」他指，無論正式和非正式途徑，好多運動員和教練都知道準則，但其後承認港協在遴選程序上需改善，會全面審視事件。

林卓廷在聆訊尾段表示，港協需展示如何溝通及如何決策，才能證明擁有良好管治。這次聆訊歷時3小時，帳委會主席石禮謙最終表示，港協資料未足下需要擇日再訊。

另外，帳委會將於周一早上（8日）續訊香港足總在審計報告之問題，日前有委員冀傳召機構管治總監胡子慶出席聆訊，足總雖然回覆對方已請辭及開始離職前休假，不過，消息指他周一早上將會應訊。

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