【德甲】哥列斯卡傳射居功　拜仁4:2挫利華古遜　八連霸只差兩勝 (23:30)

利華古遜在之前兩次對賽均擊敗拜仁，包括首循環作客贏2：1，但賽前公布陣容時稱新星夏維斯肌肉受傷缺陣。拜仁則有中場堤亞高艾簡達拿傷癒列後備，而門將紐亞穿上寫有「停止種族歧視」的上衣熱身，支援美國近日的社運。

利華古遜在9分鐘把握一次界外球攻勢，由取代夏維斯的艾拿利奧突破越位射破紐亞，取得領先，但防守一直鬆散。拜仁在28分鐘由哥列斯卡中圈逼搶後，放直線予京士利高文，回敬單刀扳平。哥列斯卡及基拿比更在完半場前接連反擊建功，加上利雲度夫斯基換邊後頂入頭槌，即使利華古遜有17歲小將科利安維斯建功，成為德甲歷來最年輕入球者，但拜仁仍贏4：2。

有報道指拜仁或留待下季出手，招攬利華古遜攻擊手夏維斯。儘管夏維斯今場缺陣，此前6次對拜仁亦未曾建功，但拜仁教練費歷克仍盛讚這名新晉國腳：「他的走位，以至對射門的強烈觸覺。噢，我想沒有多少教練會拒絕他來投。」另一方面，今季上陣時間減少的防守中場查維馬天尼斯，就向《馬卡報》表示會跟拜仁商量未來，暗示可能離隊：「我的合約在明年到期，但仍要等到夏天，今季所有事安定下來才傾。不過我對任何選擇都持開放態度，可能去美職、澳職，或者返回西甲，我對足球仍有心有力。」下季約滿的還有後衛阿拉巴，但拜仁據報無意在今夏放走這名奧地利國腳。

RB萊比錫則只能賽和榜尾的柏達邦1：1，他們在中場沙比薩賽前受傷，由將轉會車路士的迪姆華拿，助攻柏德列舒希克領先，但守將烏柏美卡奴完半場前兩黃一紅被逐，末段失守遭扳平。萊比錫仍鞏固了前三位置，除了第5的利華古遜慘敗一場，第4名的慕遜加柏亦在今晨被弗賴堡前鋒尼斯彼德臣後備破門，意外地以0：1敗走。射手柏利亞更在下半場被逐，下場作客拜仁要停賽。

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