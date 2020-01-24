【羽毛球】上屆奧運混雙女將周凱華掛拍　回流15年為港披甲「不枉此行」 (15:37)

在港出生的周凱華童年時舉家移民加拿大，但2006年獲上代港隊總教練陳智才邀請回流，之後成為港隊混雙的主力女將。她昨晚乘34歲生日，在社交網宣布掛拍：「今年的生日特別不同，在特別地方別着親手做的蛋糕，也有我送給自己申請退出香港隊的禮物。因為進了香港隊而離『加家』，15年卻感覺一眨眼就過。」

她為港披甲多年，於2009年東亞運主場奪得2銅，2014年於亞洲賽伙李晉熙奪金，二人世界排名更一度升上第6位。兩年後，這對拍檔出戰里約熱內盧奧運，惜未能於小組出線，至2018年宣布拆伙。周凱華頂着頸傷，再伙另一師弟麥喜俊，連奪多項世巡賽獎牌。

她歷來年為港贏盡榮譽，表示一路走來每天珍惜：「總括來說不枉此行，（我）正準備下一步，現在既不捨，又對安穩的將來期等着。」自幼在多倫多成長的她，將在8月離港與家人團聚，料會轉型教練繼續貢獻羽毛球壇。

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