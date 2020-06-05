【國歌法】貝鈞奇望有法可依阻噓國歌　球迷憂損自由或離場抗議 (21:00)

對於國歌法生效，有過去曾入場看港足比賽時「噓國歌」的球迷，均相信將來仍然會有球迷做類似行為，甚至離席抗議，最終損失只會是香港足總。球迷組織「香港力量」雖未有正面回應，但指期待足球比賽再開時，在球場高歌《願榮光歸香港》。

兩名不願透露姓名的港足球迷，承認過去都曾在賽前噓國歌，問到將來會否再噓，有人稱會繼續噓，有人則視乎屆時情况再決定，「可能會有少部分球迷因為驚犯法而唔噓。如果坐附近的球迷有噓，我都會一同參與。」另一球迷稱：「要噓的仍然會噓，足總若想無人入場，當然可加強規管，但是否噓國歌，是球迷的自由。」

兩個港足球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」，均未有正面回應，但前者成員耿先生形容，球迷與足總關係如「唇亡齒寒」，「要不是球迷入場，足總早就完蛋」。香港力量代表則表示，疫情下更珍惜香港足球，期待足球比賽再開時，可在球場歌唱《願榮光歸香港》。

貝鈞奇表示，過去多年比賽前有球迷「噓國歌」，他指足總因而被多次罰款，都是受害者，又稱雖然現階段足總就此仍未作詳細討論，但未來會考慮跟場地保安及警方等執法部門，商討如何處理。他亦重申不應將政治帶入球賽，呼籲球迷不要以身試法。有指足總擬設立「黑名單」，禁止「滋事球迷」入場，貝鈞奇今再解釋，全球各地足總都有類似做法，以限制屢犯不改的滋事球迷。他亦不擔心國歌法會影響球迷入場意欲，認為若港隊表現好、比賽質素高，相信仍會有很多球迷捧場。

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