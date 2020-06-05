【審計後續】帳委會欲召高薪總監應訊　足總：正休假將離職 (16:49)

足總上月中首次出席聆訊，但主席貝鈞奇及行政總裁溫達倫被批「冇做功課」，需擇日再訊，今早聆訊，將約滿離任的溫達倫未有出席，改由秘書處總幹事袁文川、秘書處職員張浩明及張嘉雯，聯同貝鈞奇應訊。

帳委會委員陳淑莊指出，民政事務局對足總的撥款達89%均用作支薪，屬「相當誇張」，當中足總透露，機構管治總監胡子慶收取過百萬元年薪，陳淑莊要求對方出席下次聆訊。不過，有傳對方已請辭，貝鈞奇會後解釋，曾邀請胡子慶出席今次聆訊，但因私人理由不出席，又透露對方受最近環境因素「壓力大」，但不評論其工作是否稱職，只形容對方是高履歷的專業人士 。足總在2015年開設機構管治總監，冀加強足總管治水平。

此外，就足總的審計委員會自2015年起沒開會之爭議，袁文川承認2015至19年未能組成審計會。但多名委員批評足總提交的議程等文件仍有錯漏及欠完善，主席石禮謙更稱足總將問題「簡單複雜化」，聆訊未完，下周一早上再續。

貝鈞奇表示，足總今年踏入第106年，屬本地歷史悠久的體育總會，認為審計報告的批評，像是「幫一輛老爺車驗身」，強調今次聆訊同事已認真備課，「我們不是好的醫生，但當發現有毛病時會盡力查找不足。」港足前隊長陳偉豪傳參選立法會功能組別，貝鈞奇讚對方有勇氣、有青年的毅力，「但最終只能選一個，我的立場是，會選哪人對香港足球最有利、能夠真正推動足球發展。」

相關報道：【審計後續】陳偉豪伙球迷組織遞交聯署：冀足總加強溝通透明度

其他報道：【NBA】NBA落實22隊參與復賽 7·31奧蘭多迪士尼開打

其他報道：【東京奧運】下月倒數一年活動取消 奧組委委員稱明春決定補辦或取消