【審計後續】陳偉豪伙球迷組織遞交聯署：冀足總加強溝通透明度 (12:54)

球迷組織「撐場大聯盟」今早聯同陳偉豪及灣仔區議員李永財，一同到政府總部及立法會外遞交聯署信。陳偉豪稱，他雖然已是「前港超球員」，但仍然關心香港足球，「足總管治上近來被報道很多問題，我是行內人，其實這些問題本身已有，可能現在才被放更大、或問題被發現較之前嚴重。近期也見球圈高層溝通上都很混亂，我覺得可趁今次機會，日後加強溝通和透明度，因為很多疑慮，是源於對足總不了解，所以足總明顯需要解釋交代，就算有錯誤，各持分者會較容易接受。」

近日盛傳陳偉豪有意參選下屆立法會，競逐體藝、文化及出版界功能界別，他在此事後首在公開場合露面，重申角色被動，需待之後安排情況才明朗，但稱若支持人數多，參選成數會較大。有傳港協暨奧委會副會長霍啟剛亦有意競逐此界別，豪哥稱：「如果用運動員心態就不是看對手，教練團放得我落場，我就盡力踢。」

「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰表示，過去一周收集到逾1300人聯署，「大家都很贊同足總真的要重新思考如何改善管治，球迷提出是很溫和的意見，我們想了解足總及民政局如何看這些意見、相對溫和的改革。」他認為，足總行政混亂等根本問題，與董事會架構有關，「足總現時11名董事，很多都由球會推薦，持分者代表欠奉，希望引入球員、教練及球迷代表董事，將聲音帶入董事會內。」他亦對足總上次聆訊表現感失望，「足總是專責足球發展的機構，理論上應該很清楚香港足球運作，但似乎準備不足就出席聆訊，影響公眾印象，希望有改進。」陳智聰及陳偉豪，其後有到立法會旁聽聆訊。

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