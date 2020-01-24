【NBA】NBA落實22隊參與復賽　7·31奧蘭多迪士尼開打 (09:25)

已停擺近3個月的NBA，終在今晨經30支球隊在董事會投票通過復賽方案，參賽球隊只有22隊，包括停擺前東、西岸前8名（共16隊），以及餘下不分岸最佳成績前6名，而各隊將參與8場重新編排的常規賽，以決定最終分岸前8名成績。惟各分岸第8名球隊，將要與第9名球隊先多一輪附加賽，第8名採取類似兩場一勝制形式，在潛在的兩場賽事下贏出1場，便可晉首圈，即只要首次交手勝出，便毋須再戰直入季後賽首圈，而第9名球隊則需要兩戰全勝才可晉級，意味即使第8名在首戰落敗，次仗獲勝亦可晉級。據報在會上有29隊贊成方案，唯獨有份參與復賽的波特蘭拓荒者投下反對票。

此外，聯盟亦落實將由擁有美媒ESPN的華特迪士尼公司提供中立場地及住宿，於奧蘭多華特迪士尼世界度假區內的體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex），以閉門形式進行比賽及訓練。而聯盟暫定復賽期為美國時間7月31日至10月12日，各隊在月內完成操練後，會在7月9至11日赴當地集訓。而今年選秀排名抽籤日定於8月25日，選秀會為10月15日，至於下季開賽日則延至12月1日。

NBA總裁阿當施華在聲明中表示：「董事會批准重開是復賽的必要步驟，雖然新型冠狀病毒肺炎令我們面臨巨大挑戰，但我們將根據公共衛生官員和醫學專家敲定的嚴格協議，務求在最安全的情况下完成球季。目前我們的社會同時正在力爭擺脫種族暴力和不公義的悲劇，我承諾將與團隊在這方面作出貢獻，以我們擁有的資源及影響力，以非常現實和具體的方式去幫助解決這些問題。」

另外，據ESPN記者消息稱，聯盟本月15日的發薪日，將續按機制全體減薪25%，料有關的短期減薪措施，要到9月中才有望結束。

相關報道：【NBA】NBA復賽方案明晨出爐 權威消息：不分岸最佳22隊參戰 7月初復操 7月底復賽

其他報道：【西甲】美斯疑內收肌受傷 無緣復賽首戰 傳巴塞付13.5億可得尼馬