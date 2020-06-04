【英超】英超賽會允復賽用5後備　韋根易手司徒文俊將入董事局 (22:02)

英超落實6月17日重開，惟由於球員久疏戰陣下容易受傷，故此早前已有建議將後備上陣球員增至5人，如今有望成事。至於據報車路士向賽會建議，復賽時後備球員由7人增至9人，避免球員難應付頻密賽程，雖被多間球會反對，認為對陣容深度不足的球隊不公，但最終亦告過關。

此外，英超允許各隊復賽前可踢熱身賽後，韋斯咸已聯絡倫敦鄰會阿仙奴和水晶宮切磋，領隊莫耶斯說：「若你視目前為季前，這樣一些球隊是需要友賽的。我們都會遵從規例，把一切都做好。我們是不想所有球隊周圍比賽的。」

另外，英冠排尾五第20位的韋根今日易手，香港財團國際娛樂（1009.HK）已將股權轉讓，其中51%股份售予同集團主席蔡朝暉持有的另一間公司Next Leader Fund LP，而49%股份則售予歐陽偉基，而曾執教港超球隊東方龍獅的前港腳司徒文俊，將與歐陽偉基一同加入董事局。

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