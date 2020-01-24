【體壇發聲】勇士「浪花兄弟」上街示威反警暴 名將史堤芬積遜為好友弗洛伊德撫養年幼女兒 (18:30)

弗洛伊德疑遭警暴身亡事件，引發民眾反種族主義及反警暴情緒高漲，歐美等地均有示威浪潮，其中在美國各地更爆發連串暴力衝突。而繼早前多名NBA球員自發參與示威後，上季亞軍勇士4名球員包括史堤芬居里、基利湯臣、達美安李爾及杜斯簡拿安達臣，一同出席於加州奧克蘭舉行的和平示威遊行，而安達臣更以擴音器在場發言，希望這場反種族主義及反警暴的運動，可以為社會帶來改變，建立平等和互相尊重的社會，又形容「這是一場馬拉松，改變的進程可能是漫長的」。而居里亦在社交網為弗洛伊德抱不平，諷刺該名目前被控二級謀殺的跪頸警員，根本視對方的人生如無物。

至於身為弗洛伊德生前多年好友的前NBA球星史堤芬積遜，昨受訪時透露，自己將會幫助撫養對方6歲的女兒長大成人，「我向死去的好友承諾，我將會幫助其家人渡過難關，並會幫助撫養他年幼的女兒詹納（Gianna Floyd）長大成人」。這名曾效力勇士等隊的退役球星，亦提及日前美式足球聯盟（NFL）總裁古德爾為弗洛伊德聲援的言論，認為對方虛偽，在近年對待NFL球員單膝跪地爭取種族平權上持雙重標準，並以當年前NFL三藩市49人球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）因該舉動而失業多年為例，認為對方若正視問題，應拿出實際行動證明。

此外，勇士名宿巴朗戴維斯昨受訪時指：「我為自己身為黑人而自豪，因膚色關係，我和其他黑人一樣，從小就面對各種各樣的刻板印象與歧視。在我長大的加州，這問題同樣發生在黃種人身上。說實話，平權運動在美國已有多年歷史，惟卻一次又一次發生類似事件，我希望這一次，人們真的能汲取教訓。」

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