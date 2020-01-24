【NBA】NBA復賽方案明晨出爐 權威消息：不分岸最佳22隊參戰 7月初復操 7月底復賽 (16:14)

已停擺近3個月的NBA將在明晨有定案，據禾蘭諾斯基引述消息人士指，NBA總裁阿當施華與NBA諮詢及財務委員會，已與華特迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）代表對復賽安排完成協調及制定工作。

而聯盟亦與各隊達成共識，在不分東、西岸下，由停擺前最佳成績的22支球隊，參與餘下球季，並於7月初復操，7月底前往奧蘭多集訓並復季，而這亦意味其餘8支成績較差球隊將提早放暑假。若以目前排名而言，西岸出戰的球隊共13隊，東岸僅得9隊（詳見下表）。

此外，消息指22支球隊將各戰8場常規賽，再以各分岸成績的前7名直接進入季後賽首圈，而第8名若與第9名的最終勝差在4場以內，前者將要打雙淘汰制賽，後者則打單淘汰制賽，惟具體安排仍待官方進一步落實。

據報復賽參與的22支球隊︰

西岸（13隊）︰洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、丹佛金塊、猶他爵士、奧完拉荷馬雷霆、侯斯頓火箭、達拉斯獨行俠、孟菲斯灰熊、波特蘭拓荒者、新奧爾良塘鵝、薩克拉門托帝王、聖安東尼奧馬刺、鳳凰城太陽

東岸（9隊）︰密爾沃基公鹿、多倫多速龍、波士頓塞爾特人、邁阿密熱火、印第安那溜馬、費城76人、布魯克林籃網、奧蘭多魔術、華盛頓巫師

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