【意甲】意政府不抗拒球迷入場觀戰　經理人：球員約滿後可拒絕上陣 (16:43)

意大利疫情近期放緩，總理孔特昨亦宣布全國進入第3階段的抗疫限制措施，允許市民及旅客出入境，部分旅遊熱點如比薩斜塔等亦重新開放。意足總會長加雲拿早前曾表示，冀可在聯賽煞科前批准球迷入場。衛生部副部長森柏指，相關政策仍需與其餘部門商討：「我們仍需視乎疫情的發展才能決定，亦會與體育部長史巴達科拉等同僚商討細節，若疫情在未來數周沒有大規模爆發，我認為重新安排球迷入場並非不可行。」與此同時，意大利天空體育亦引述消息人士，指意大利盃4強次回合將提前1天在6月12日上演，祖雲達斯將率先迎戰AC米蘭，但仍需得到政府同意才能落實。

另外，意大利經理人協會發言人加利昨接受訪問時，稱若球員在6月30日約滿後有權拒絕上陣：「我發現有不少球員擔心合約安排，按照我現時的理解，球員在約滿後可以離開球會。足總曾指會有行動調解，但未有實質方案。例如效力拿玻里的荷西卡利祖，他在6月30日約滿後，理論上可以拒絕上陣。」

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