【甲一籃球】籃總擬8月底重開或成恆常賽季　東方隊長李琪：急不及待再戰 (19:58)

香港籃球總會近日向球隊發通告，表示計劃於8月30日展開銀牌賽及聯賽，但會視乎疫情發展再作最終決定。東方龍獅射手李琪透露，往後賽季或訂於8月開鑼，戰至翌年2、3月收咧。他又稱，球隊已於上月恢復跑步訓練，急不及待重返賽場。
高級組銀牌賽原定年初開戰，但因新冠病毒肺炎疫情延遲，當時籃總表示會8月前均不會開賽。該會近日向球隊發通告，表示銀牌及聯賽會在8月30日開鑼，但確實情况需視乎疫情及康文署安排。儘管復賽漸見曙光，但各隊仍因限聚令難以復操，東方龍獅原來亦正參戰東南亞職業聯賽（ABL），但賽會因疫情在3月中宣布停賽，隊長兼射手李琪稱：「據我所知，本地籃壇8月底開賽或會變成恆常，戰至第2年2或3月完季。」東方上周恢復跑步訓練，李琪透露球隊本周恢復健身，下周加入射波訓練：「球員近月自發操練，狀態不錯，現在尚有兩個多月，急不及待再返賽場。」
力爭多線衛冕的南華主力梁兆華，則表示仍未能正式復操，球會正研究方案。而籃總向球隊發放的通告，亦提及居港球員資格保留原有的起計日期，即由去年3月1日至開賽前一周，住滿3個月的非本土球員亦可參賽。
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