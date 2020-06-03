【港足】陳偉豪或參選立法會　認像硬撼中日韓勁旅　料數天後情况明朗 (18:50)

體藝、文化及出版界別的現任議員馬逢國已連任兩屆，下月將65歲的他，早前接受節目訪問時自認對體育並不熟悉，引起業界嘩然，已有傳改由港協暨奧委會副會長霍啟剛「接棒」，其父霍震霆此前在該界別曾連續四屆當選。

近日傳出陳偉豪亦有意角逐，38歲的他今季效力港超球會香港飛馬，任球員兼助教，下季很大機會退任助教，場外亦有工作，包括客串足球評述員，並將於今夏出新書。這名港足前隊長向來敢言，去年中曾參與反修例遊行，事後亦有表態。豪哥接受本報查詢時表示，承認正在了解參選事宜，在朋友提議下對此不抗拒，冀以足球員身分為各體育總會爭取更多資源，但指參選角色被動，一切仍需待各界安排，又指相信數天後情况會較明朗，他強調「無安排」尋求政黨協助。

上屆參選體藝、文化及出版界別的音樂創作人周博賢，接受本報查詢時稱，當年他參選需獲該組別選民約十分之一提名，難度不大，因業界樂意看到競爭：「雖然功能界別有很多鐵票，但今年新增選民多，或不是完全無得鬥。」他透露，今屆文化界暫未有人有意參選，若陳偉豪參選，相信有不少文化界人士都會支持及提供協助，「始終過往未試過有非建制的體育人士參選，都是新嘗試」。

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