【體壇發聲】伊斯拿籲拘美示威者　大坂直美：有人只談搶掠無視黑人之死 (17:50)

美籍首席男單球手伊斯拿前日發文,稱示威者焚毀有205年歷史的華盛頓聖約翰教堂,行為可悲,又分享一個德州示威的片段稱:「拘捕這裏所有人,才值得去歡呼。」即使他補充自己認同和平示威,但惹來大量批評。在美國長大,父母分別是海地及日本人的大坂直美,亦不點名地稱:「有人提及搶掠與破壞,但沒提及事情發生的原因,沒提及那位手無寸鐵的黑人死者。」她日前上載一些在示威區的照片,及轉發有人用網球拍打走催淚彈的影片。

多個體壇名人及組織亦表達對事件的關注,分別上載全黑圖片,呼籲建構種族平等社會,包括瑞士天王費達拿。另一黑人新星嘉奧芙在前輩的帖文下,留言提供聯署、捐款等途徑,大坂直美亦有轉發,又稱僅分享一個黑色正方形,如同是「捐助麵包皮」。

When you tweet about the lootings before you tweet about the death of an unarmed black man 🤡🤡🤡🤡

Really something to cheer about. Arrest them all. https://t.co/VjrnNjFl4x

I’m torn between roasting people for only posting the black square this entire week...Or, accepting that they could’ve posted nothing at all so I should deal with this bare minimum bread crumb they have given.

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 3, 2020