【體壇發聲】伊斯拿籲拘美示威者　大坂直美：有人只談搶掠無視黑人之死 (17:50)

日籍網壇球星大坂直美近日積極參與反種族歧視及反警暴的活動，除了參與示威外，亦在網上連環發表帖文，昨日再質疑男球手伊斯拿等，在出現搶掠時才譴責示威者，又認為其他體壇名人可出多一分力。
美籍首席男單球手伊斯拿前日發文，稱示威者焚毀有205年歷史的華盛頓聖約翰教堂，行為可悲，又分享一個德州示威的片段稱：「拘捕這裏所有人，才值得去歡呼。」即使他補充自己認同和平示威，但惹來大量批評。在美國長大，父母分別是海地及日本人的大坂直美，亦不點名地稱：「有人提及搶掠與破壞，但沒提及事情發生的原因，沒提及那位手無寸鐵的黑人死者。」她日前上載一些在示威區的照片，及轉發有人用網球拍打走催淚彈的影片。
多個體壇名人及組織亦表達對事件的關注，分別上載全黑圖片，呼籲建構種族平等社會，包括瑞士天王費達拿。另一黑人新星嘉奧芙在前輩的帖文下，留言提供聯署、捐款等途徑，大坂直美亦有轉發，又稱僅分享一個黑色正方形，如同是「捐助麵包皮」。
其他報道：【NBA】僅22隊參與復賽 傳最遲10．12完季 名人堂中鋒安素病逝
其他報道：【滑板:有片】11歲世界賽銅牌女將高處墮下 頭骨折昏迷送院 手術後清醒
When you tweet about the lootings before you tweet about the death of an unarmed black man 🤡🤡🤡🤡
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 1, 2020
Really something to cheer about. Arrest them all. https://t.co/VjrnNjFl4x
— John Isner (@JohnIsner) June 1, 2020
— Coco Gauff (@CocoGauff) June 2, 2020
I’m torn between roasting people for only posting the black square this entire week...Or, accepting that they could’ve posted nothing at all so I should deal with this bare minimum bread crumb they have given.
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 3, 2020