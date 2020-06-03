【體壇發聲】伊斯拿籲拘美示威者　大坂直美：有人只談搶掠無視黑人之死 (17:50)

美籍首席男單球手伊斯拿前日發文，稱示威者焚毀有205年歷史的華盛頓聖約翰教堂，行為可悲，又分享一個德州示威的片段稱：「拘捕這裏所有人，才值得去歡呼。」即使他補充自己認同和平示威，但惹來大量批評。在美國長大，父母分別是海地及日本人的大坂直美，亦不點名地稱：「有人提及搶掠與破壞，但沒提及事情發生的原因，沒提及那位手無寸鐵的黑人死者。」她日前上載一些在示威區的照片，及轉發有人用網球拍打走催淚彈的影片。

多個體壇名人及組織亦表達對事件的關注，分別上載全黑圖片，呼籲建構種族平等社會，包括瑞士天王費達拿。另一黑人新星嘉奧芙在前輩的帖文下，留言提供聯署、捐款等途徑，大坂直美亦有轉發，又稱僅分享一個黑色正方形，如同是「捐助麵包皮」。

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When you tweet about the lootings before you tweet about the death of an unarmed black man 🤡🤡🤡🤡 — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 1, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 #justiceforgeorgefloyd 大坂なおみ（@naomiosaka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 9:11 張貼

Really something to cheer about. Arrest them all. https://t.co/VjrnNjFl4x — John Isner (@JohnIsner) June 1, 2020