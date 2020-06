【NBA】僅22隊參與復賽　傳最遲10．12完季　名人堂中鋒安素病逝 (14:44)

NBA主席阿當施華上周稱可在7月31日復賽,當日已傳出可能只有22隊參賽。ESPN今日披露大綱,指東、西岸前8以外,與所屬分岸第8名勝差不足6場的另外6隊,亦可一同參與復賽,分別是西岸第9至第13的波特蘭拓荒者、新奧爾良塘鵝、薩克拉門托帝王、聖安東尼奧馬刺及鳳凰城太陽,以及東岸第9的華盛頓巫師。儘管夏洛特黃蜂等多隊無法復賽,會投票反對,但由於可參賽的球隊已接近投票通過門檻,預計方案可獲通過。

ESPN同時指出,NBA仍要商討如何由22隊,決出真正季後賽16隊。部分球隊亦關注在中立場補賽下,如何保持過往較高種子獲得決勝第7場主場優勢的傳統。《紐約郵報》就指無緣復賽的紐約人等,已考慮與發展聯盟球隊辦友賽。

另外,巴爾的摩子彈(現巫師)名宿中鋒安素昨不敵肺炎及併發症離世,享年74歲。這名1968年的榜眼於新秀賽季便當選最有價值球員,13年球員生涯一直效力子彈,場均上陣36分鐘取14個籃板,亦於1978年贏得球隊唯一的總冠軍。他於1988年入選名人堂,退役後亦曾執教子彈7季。

其他報道:【法甲】傳迪馬利亞隔離期間焦慮兼抑鬱 妻形容天使變喪屍

其他報道:【體壇發聲】前拳王美韋達付警暴死者殮葬費 活士避談種族爭議捱批

The NBA's Board of Governors has a Thursday meeting set for a vote on a finalized plan to restart the season, per sources. The league is still working through those details with the NBPA. https://t.co/bwZ74S3ldR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020