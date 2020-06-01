【滑板:有片】11歲世界賽銅牌女將高處墮下　頭骨折昏迷送院　手術後清醒 (19:31)

滑板世界賽銅牌得主、11歲英國隊女板手絲佳布朗（Sky Brown），近日在美國加州練習時發生意外，由超過5米高的跳台跌下，頭部、手部多處骨折，送院時昏迷，但完成手術後清醒，並拍下短片報平安。
絲佳布朗在網上上載事發片段，顯示她滑上坡道頂端後失去平衡，與滑板掉落兩個跳台之間。其父親向英國廣播公司（BBC）表示：「她的頭壓着手先着地，到達醫院時，每個人擔心她的生命，很幸運她還活着。」他補充女兒由直升機送院，抵埗時沒有反應，但預計康復後可痊癒。絲佳則表示自己沒有害怕，繼續以明年東京奧運金牌為目標。
下月滿12歲的絲佳布朗，去年在滑板世界賽公園賽贏得銅牌。即使東奧延期1年，她仍有望在這個新增項目，成為奧運史上最年輕金牌得主。
其他報道：【港超】前港足先生費蘭度離傑志 稱金錢非轉會動力 望代表港足
其他報道：【壁球】港隊改朝換代 歐鎮銘掛拍：下一代能走得更遠
在 Instagram 查看這則貼文
I know a lot of people are worried about me, but Don’t worry, I’m Okay. 👌🏼❤️🙏🏻I’m excited to come back even stronger and even tougher. My heart wants to go so hard right now🔥I’m just waiting for my body to catch up 👊🏼Thank you everyone for sending your love, messages and supporting me. I’m sorry to make you worry. I’m gonna be just fine. 💫⚡️✨ #nevergiveup #doitcosyouloveit #iloveskateboarding #skybrown #wegothis