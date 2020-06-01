【滑板:有片】11歲世界賽銅牌女將高處墮下　頭骨折昏迷送院　手術後清醒 (19:31)

絲佳布朗在網上上載事發片段，顯示她滑上坡道頂端後失去平衡，與滑板掉落兩個跳台之間。其父親向英國廣播公司（BBC）表示：「她的頭壓着手先着地，到達醫院時，每個人擔心她的生命，很幸運她還活着。」他補充女兒由直升機送院，抵埗時沒有反應，但預計康復後可痊癒。絲佳則表示自己沒有害怕，繼續以明年東京奧運金牌為目標。

下月滿12歲的絲佳布朗，去年在滑板世界賽公園賽贏得銅牌。即使東奧延期1年，她仍有望在這個新增項目，成為奧運史上最年輕金牌得主。

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