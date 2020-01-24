【意甲】意甲落實6‧20密集復賽　祖雲達斯7月底大戰拉素(附焦點賽程) (18:32)

意甲因新冠病毒疫情關係，自3月初停擺至今，隨着疫情漸緩和，意甲賽會早前已部署復賽計劃，今日終落實6月20日重燃戰火，將在43天完成餘下124場比賽，大部分比賽訂於當地時間晚上7時半和9時45分，只有榜首祖雲達斯迎戰拖連奴的打吡戰等10場北部賽事，會提早在下午5時15分上演，其他焦點賽事則有7月7日AC米蘭對祖雲達斯（見下表）、7月19日羅馬對國際米蘭，以及7月20日祖雲達斯對少1分的次席球隊拉素。

至於復賽首兩天先完成第26輪餘下4仗，由拖連奴對帕爾馬打頭陣，稍後由維羅納對卡利亞里；翌日有第4位的阿特蘭大對薩斯索羅，以及排第3的國際米蘭對森多利亞。6月22日展開第27周比賽，有祖雲達斯作客熱拿亞，拉素則在6月24日作客阿特蘭大。意甲賽會暫未有第36至38輪共27仗的詳細比賽時間表，惟如無意外，煞科日是8月2日，意足總會長加雲拿希望球季結束前，有些賽事允許球迷入場觀戰。

意甲重開焦點賽事

日期 賽事（前者主場） 香港開賽時間

6月25日 阿特蘭大vs.拉素 凌晨03：45

7月4日 祖雲達斯vs.拖連奴 晚上23：15

7月6日 拿玻里vs.羅馬 凌晨03：45

7月8日 AC米蘭vs.祖雲達斯 凌晨03：45

7月20日 羅馬vs.國際米蘭 凌晨03：45

7月21日 祖雲達斯vs.拉素 凌晨03：45

其他報道：【港超】前港足先生費蘭度離傑志 稱金錢非轉會動力 望代表港足

其他報道：【壁球】港隊改朝換代 歐鎮銘掛拍：下一代能走得更遠