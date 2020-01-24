體育

【意甲】意甲落實6‧20密集復賽　祖雲達斯7月底大戰拉素(附焦點賽程) (18:32)

意甲賽會今日（2日）宣布6月20日閉門復賽，並公布重啟後第26輪餘下4仗至第35輪的新賽程，頭場將是拖連奴主場迎戰帕爾馬。由於意大利夏天炎熱，主要比賽時間在晚上。

意甲因新冠病毒疫情關係，自3月初停擺至今，隨着疫情漸緩和，意甲賽會早前已部署復賽計劃，今日終落實6月20日重燃戰火，將在43天完成餘下124場比賽，大部分比賽訂於當地時間晚上7時半和9時45分，只有榜首祖雲達斯迎戰拖連奴的打吡戰等10場北部賽事，會提早在下午5時15分上演，其他焦點賽事則有7月7日AC米蘭對祖雲達斯（見下表）、7月19日羅馬對國際米蘭，以及7月20日祖雲達斯對少1分的次席球隊拉素。

至於復賽首兩天先完成第26輪餘下4仗，由拖連奴對帕爾馬打頭陣，稍後由維羅納對卡利亞里；翌日有第4位的阿特蘭大對薩斯索羅，以及排第3的國際米蘭對森多利亞。6月22日展開第27周比賽，有祖雲達斯作客熱拿亞，拉素則在6月24日作客阿特蘭大。意甲賽會暫未有第36至38輪共27仗的詳細比賽時間表，惟如無意外，煞科日是8月2日，意足總會長加雲拿希望球季結束前，有些賽事允許球迷入場觀戰。

意甲重開焦點賽事

日期    賽事（前者主場）    香港開賽時間

6月25日    阿特蘭大vs.拉素    凌晨03：45

7月4日    祖雲達斯vs.拖連奴    晚上23：15

7月6日    拿玻里vs.羅馬    凌晨03：45

7月8日    AC米蘭vs.祖雲達斯    凌晨03：45

7月20日    羅馬vs.國際米蘭    凌晨03：45

7月21日    祖雲達斯vs.拉素        凌晨03：45

其他報道：【港超】前港足先生費蘭度離傑志　稱金錢非轉會動力　望代表港足

其他報道：【壁球】港隊改朝換代　歐鎮銘掛拍：下一代能走得更遠

相關字詞﹕體育 意甲 復賽 拖連奴 帕爾馬 祖雲達斯 拉素 新冠病毒 疫情 加雲拿 焦點賽事 編輯推介

上 / 下一篇新聞