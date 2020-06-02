【港超】前港足先生費蘭度離傑志　稱金錢非轉會動力　望代表港足 (17:24)

費蘭度加盟傑志5年來，共上陣129次入40球，一直是球隊主力，為「藍鳥」在兩季達成三冠王，其間於聯賽不敗封王及2018年首征亞冠盃分組賽，他亦於2016/17球季榮獲香港足球先生等，成為「四料得主」，亦有4季入選最佳11人，近年他雙手舉起「V字」手勢放在雙眼前，成為入球後的招牌慶祝動作。傑志感謝費蘭度5年來的付出，祝對方前程似錦。盛傳這名翼鋒將改投傑志宿敵東方龍獅，與初來港效力YFC澳滌時的恩師李志堅故劍重逢。而傑志預計將於本月內公布至少4名新球員加盟。

費蘭度在社交網發長文證實離隊，他表示在傑志的5年時光，是他「人生重要一頁」，回憶會長留內心。有指他將以高薪轉投東方，不過這名即將入籍港足的翼鋒，在文中強調並非因金錢而離開：「金錢對每個人都很重要，尤其是職業生涯有限的運動員，但對我來說這絕對不是動力。我熱愛足球，渴望以精彩比賽讓觀眾感受到樂趣，從而忘記日常生活的痛苦，這才是推動我進步的原因。」2013年來港發展的費蘭度，今年下半年可申請特區護照，他透露曾收過多份來自海外的聘約，但稱成為香港永久居民前沒有計劃離港，並表明希望為港足上陣以報答香港球迷。

另外，理文同日宣布，8名球員約滿離隊，包括黃駿軒、周家樂、陳衍光、陳銘剛、李瀚灝、談樂軒，以及借將謝朗軒及劉學銘，球隊今傍晚公布兩名新兵中村祐人及曾錦濤來投，分別穿上44及66號球衣。而港足中堅梁諾恆現已身在中甲梅州客家跟操，轉會在即，至於原效該隊的另一港足守將徐宏傑，很大機會重返港超。

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