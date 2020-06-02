【壁球】港隊改朝換代　歐鎮銘掛拍：下一代能走得更遠 (13:53)

歐鎮銘於2010年起成為全職球員，在PSA世巡賽出戰344次獲203勝，曾20次打入決賽及11次奪標，亦在2015年首奪亞洲賽單打金牌。近年屢現傷患的他透露，退役是為免健康着想：「現在已開始有不同傷患，雖然不算很嚴重，但總不想到打不到時才離開。不知這會否是好的決定，但我覺得是時候了，亦想有其他新嘗試。」歐鎮銘於2018年球季，為港隊贏得首面團體世界賽男子獎牌、團體亞洲賽金牌，再在雅加達巨港亞運男單決賽擊敗隊友李浩賢，歷史性贏得港隊男單首金，個人世界排名亦首次打入前20，現時世界排名仍高踞21位。

他透露，現時仍未有下一步去向，但會先完成香港教育大學碩士學位，再為未來籌謀。對於未來接班人，他稱：「隊友們都是有實力，才能獲選代表港隊，我對他們很有信心，近年教練團亦有不同新元素，相信他們會有更好發展。」歐鎮銘的姊姊歐詠芝在今年3月退役，女隊另一主力陳浩鈴亦在昨日宣布掛拍，轉任陪練員及繼續學業。

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