【體壇發聲】辛祖德甲展示「為弗洛伊德尋公義」字句　英媒：或被秋後算帳 (22:20)

上仗主場負一哥拜仁慕尼黑的多蒙特，今仗缺少箭頭艾寧夏蘭特，但復賽後首擔正的查頓辛祖，先後在57、74分鐘和補時階段完成帽子戲法，加上杜根夏薩特及舒姆沙的入球，以6：1大勝在72分鐘破蛋的柏達邦，賽後29戰得60分續列次席，少一哥拜仁慕尼黑7分。

辛祖此役取得個人首個入球後，因展示寫上「為弗洛伊德尋公義」字句的汗衣而被罰黃牌。他賽後坦言為首次一仗入3球而高興，而其入球及助攻分別是17和16個，是25年前的拿鐵斯以來，首位單季錄得入球和助攻同達15個以上的英格蘭籍球員。可是，他為弗洛伊德之死而喜樂參半，並鼓勵世人「需為正確的事發聲」及「為公義而戰」。

英國《泰晤士報》報道，所有球員自2014年起，所有球員被禁「展示任何形式的個人信息」，故此不排除辛祖、多蒙特後衛阿舒拉夫，以及日前也戴上「為弗洛伊德尋公義」臂章比賽的史浩克04美國籍中場韋斯頓麥堅尼，會一起被秋後算帳。

相關報道：【體壇發聲】米高佐敦籲為種族歧視暴力問題修例 咸美頓轟同行沉默

其他報道：【英超】曼聯與上海申花達成協議 恩哈路續留隊至明年1月