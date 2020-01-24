【港足】港足青年軍FTC閉門開操　東方公布徐德帥等3將離隊　曾至孝回巢愉園 (20:27)

將軍澳足球訓練中心因應疫情，自3月底起關閉逾兩個月，今日再次開放予港足訓練，而在「限聚令」至6月4日屆滿前，按指引每小組不多於8人，首周訓練亦閉門進行，不開放予傳媒。

港足U23今午完成首課操練，現年18歲、曾代表港足U18出賽的梁祐維，首次獲提拔參與U23操練。他形容訓練氣氛融洽，又比較早前在葡萄牙的訓練：「港、葡兩地訓練模式接近，但不同年齡層質素有別，港足U23質素高，亦可和葡萄牙球隊相比。希望今次集訓有助提升能力，再赴葡萄牙時可爭取正選位置，將來亦想入選大港腳，為港爭光。」而去年取得特區護照的本地洋將畢頓，同樣是首次入選港足青年軍。他形容對入選港足期待已久，希望令教練留下深刻印象。

此外，港超球隊東方龍獅宣布徐德帥、曾錦濤和林學曦，以及球隊技術總監安祖史杜錫約滿離隊。而愉園亦公布，現年30歲的曾至孝相隔10季「回巢」，總監潘文迪期望他以老帶新，加強球隊堵截對手中路進攻的能力。曾至孝曾在2009/10球季效力愉園，去夏由東方龍獅轉投佳聯元朗，但元朗已落實退出今季港超餘下賽事。

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