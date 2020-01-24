【人間有情：有片】英腦癱9歲童為慈善機構籌款　分70日完成馬拉松籌48萬 (23:43)

英國謝菲爾德一名患有腦癱及自閉症的9歲男童，早前為當地的醫院及其就讀的特殊學校籌款，花70多日時間在居住的社區、以步行方式參與馬拉松，並在昨日完成42.2公里的「長征」，共籌得逾5萬鎊（約48.3萬港元）善款。
這場另類的馬拉松只有一名參賽者，亦可能是史上花最長時間完成的賽事。然而，9歲英國男童維拿卻並非孤單作戰，其所在社區的鄰居每天均風雨不改為他打氣。患有腦癱及自閉症維拿雖行動不便，並需要以特製步行架協助，但未有打擊他的決心。維拿最終於昨日在母親陪同衝線下，花近70日步行42.4公里，超過馬拉松賽事的標準距離。他賽後感謝所有人的支持：「有了朋友和鄰居的打氣，我便感到自己充滿力量，亦是我堅持下去的原因。」
維拿的善舉早前已獲關注，最終共籌得5萬鎊善款，受惠的包括當地醫院及其就讀的特殊學校。該校一名老師指感到自豪：「維拿不單證明了他的決心，還為學校其他學生帶來希望。我們會將所得善款購置水療池及其他復康設施，這將會為我們的社區帶來改變。」
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"It's just awesome!"
Tobias Weller - who has cerebral palsy - has completed the final leg of his marathon, raising over £40,000 for the NHS and his local school.@BeckyJohnsonSky spoke to the nine-year-old and his mother who is "bursting with pride."https://t.co/2h21nhgRLh pic.twitter.com/BnDDQqF5FJ
— SkyNews (@SkyNews) May 31, 2020