【人間有情：有片】英腦癱9歲童為慈善機構籌款　分70日完成馬拉松籌48萬 (23:43)

這場另類的馬拉松只有一名參賽者,亦可能是史上花最長時間完成的賽事。然而,9歲英國男童維拿卻並非孤單作戰,其所在社區的鄰居每天均風雨不改為他打氣。患有腦癱及自閉症維拿雖行動不便,並需要以特製步行架協助,但未有打擊他的決心。維拿最終於昨日在母親陪同衝線下,花近70日步行42.4公里,超過馬拉松賽事的標準距離。他賽後感謝所有人的支持:「有了朋友和鄰居的打氣,我便感到自己充滿力量,亦是我堅持下去的原因。」

維拿的善舉早前已獲關注,最終共籌得5萬鎊善款,受惠的包括當地醫院及其就讀的特殊學校。該校一名老師指感到自豪:「維拿不單證明了他的決心,還為學校其他學生帶來希望。我們會將所得善款購置水療池及其他復康設施,這將會為我們的社區帶來改變。」

相關報道:【壁球】港隊一姐歐詠芝突退役 結束15年職業生涯探索未來

其他報道:【體壇發聲】反警暴聲音遍地開花 大坂直美「沒發生在你身上,不代表不存在」

"It's just awesome!"



Tobias Weller - who has cerebral palsy - has completed the final leg of his marathon, raising over £40,000 for the NHS and his local school.@BeckyJohnsonSky spoke to the nine-year-old and his mother who is "bursting with pride."https://t.co/2h21nhgRLh pic.twitter.com/BnDDQqF5FJ

— SkyNews (@SkyNews) May 31, 2020