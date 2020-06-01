【審計後續】空總選拔不公被暫停會籍　港協：因解釋牽強 (17:40)

就4月底的「第74號審計報告」揭示有關港協的管治及財政問題，義務秘書長王敏超及行政總監鄭國鴻等續出席公開聆訊。鄭國鴻指2016至2019年間，接獲107宗有關空總的投訴，佔該時期所有投訴的三分之一，主要關於遴選不公、行政失當等，港協其後兩次與空總委員會面，敦促改善外，亦曾接見相關運動員及家長。

翻查資料，當時有精英運動員向傳媒控訴，空總未有2017年全運的選拔詳情，而鄭承認，有關遴選的投訴主要涉及此賽事，亦是決定暫停空總會籍的主因：「空總的解釋好牽強，而出賽的運動員，很多都是經由同一教練知悉選拔。」王敏超補充，該屆全運接受運動員以私人名義報名，最終私人報名的港將取得更好成績，反映遴選欠公允。

鄭國鴻又稱，港協沒有調查總會的權力，無法取得總會的文件和紀錄，只能循會面等方式，聽取總會及投訴人陳詞。港協當時就全運遴選爭議撰寫總結，提交會員事務委員會，最終有暫停會籍的裁決。鄭形容有關文件「兩、三呎厚」，故今日未有攜帶，將按民主黨議員林卓廷要求，向帳委會提交。

因「贊助協議」未就419萬元機票招標 議員憂增貪污風險

此外，審計報告亦揭示港協未按指引招標，其中兩次港隊代表團出賽的機票，涉及共419萬港元而未有招標；而據港協指引，超過130萬元的採購必須進行公開招標。有關機票因「贊助協議」獲豁免，由港協義務秘書長或會長批核，但審計署指該「贊助協議」只是提供折扣，認為港協仍應招標。

鄭國鴻表示，港隊代表團出賽選用的航空公司有一籃子困素，包括有否直航、轉機時間、大型行李收費等，部分比賽城市偏遠，只有個別公司有航班，而亦有情况是運動員因受傷等原因，需臨時改變行程。審計署長朱乃璋同意部分情况特殊，但指出需獲足夠批准才可豁免招標。議員梁繼昌建議或由旅行代理商處理，代為比較不同航空公司的報價，鄭國鴻表示會考慮。

有關「贊助協議」，鄭國鴻指是選定最合適的航空公司後，再與對方商討成為合作伙伴，以獲額外機票折扣。林卓廷質疑是以「贊助」為繞過招標自圓其說，憂慮增加貪污風險。

港協亦曾向審計署承諾，會就體育總會、體院等單位獲發還的費用設上限，但最終有一項採購沒做到。鄭國鴻稱已責成同事跟進，而帳委會主席石禮廉提醒，港協每年花費不少公帑，需嚴守指引，謹慎審視向總會發還的金額，不應讓體育總會任意報銷。

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