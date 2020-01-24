【體壇發聲】反警暴聲音遍地開花　大坂直美「沒發生在你身上，不代表不存在」 (23:03)

世界第10的大坂直美雖是日籍，但自幼在美國成長。眼見今次爭議引發大規模示威，她亦在社交網發聲：「沒有發生在你身上，不代表不存在。很好奇那些戴頸鏈、在健身室大播Hip hop音樂的人，為何此刻如此沉默？」有網民留言表達不滿，寫道「馬丁路德金會因你們而失望」，指大坂直美不應如此說話。不過，敢言的大坂隨即反擊，促請對方澄清。

體壇各個項目均有星將就此事發聲，NBA名宿「魔術手」莊遜表示：「同類事件還要發生多少次？我們要正視問題，尊重黑人，他們不是街上行過的動物。」事件亦將兩大體育品牌連成一線，Nike先在社交網站上載短片，寫道：「勿假裝這不是美國的問題，勿對種族歧視視而不見，不要再沉默，讓我們一同改變。」競爭對手adidas亦在社交網轉載，表示團結才能向前、才能一起改變。

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