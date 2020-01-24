【英超復賽】病毒檢測4次以來首度零確診　卡尼傷癒揚言為熱刺連贏7至8場 (21:40)

英超於上周四及五安排1130名球會職球員接受病毒檢測，結果全部樣本都呈陰性反應，是英超4次大規模檢測以來首次零確診，而此前3輪測試2752名職球員當中，共有12人確診，下一輪檢測將於下周一及二進行。不過，英冠及英乙共有17宗確診，其中10人分布8間英冠球會，其餘7人來自3間英乙球會。賽會表示，確診者現已隔離，不能進入訓練場地。英甲則暫未安排病毒檢測。

據報道，各英超球會已被告知，只要隊中不少於15名健康球員，球季將會繼續復賽，各隊亦正向賽會爭取夏季轉會窗延至10月才關閉，確保有充分時間完成轉會。英超復賽需閉門舉行，不過，據報英足總正計劃在8月1日，在溫布萊球場上演的足總盃決賽，重新開放球迷入場，每隊設限1萬名球迷，即最多2萬人在可容納9萬名觀眾的溫布萊球場，或成為復賽後首場有觀眾的歐洲賽事。

至於熱刺在英超停擺前，兩大鋒將哈利卡尼及孫興慜均因傷需缺陣一段時間，但因應疫情，二人如今經已傷癒復操。養傷數個月的卡尼表示，要協助球隊在復賽取得7至8場勝仗，從而後上續獲下季歐聯參賽資格：「如果我們想下季繼續競逐歐聯，打入前4名必須是目標，因此要以強勢迎接復賽。」英超停擺前，熱刺以29仗41分排第8位，落後第4的車路士達7分。

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