【德甲】拜仁將帥齊破紀錄　羅拔仔創外援歷史　費歷克超越哥迪奧拿 (19:07)

拜仁慕尼黑開賽15分鐘，便藉杜塞爾多夫後衛真卡佐真遜擺烏龍，揭開大勝序幕。班捷文柏華特在29分鐘為拜仁頂成2：0，羅拔利雲度夫斯基則在43和50分鐘，接應湯馬士梅拿和基拿比助攻得手，加上19歲加拿大隊新星艾方素戴維斯在52分鐘埋齋，助拜仁以5球淨勝復賽後首敗的尾三球隊杜軍。四連捷的拜仁賽後29戰得67分，領前明晨作客柏達邦的次席球隊多蒙特10分，蟬聯冠軍再跨前一步。

德甲重開後獨取4球的「羅拔仔」，迄今以29球領前射手榜，今仗亦是職業生涯六碰杜軍首次建功，也令這名曾效多蒙特的波蘭隊射手，成為首名攻破目前聯賽18路雄師的外援。教練費歷克則趕過前帥哥迪奧拿，成為球隊自1965年升回德甲以後，各項賽事25次督師錄得22勝的教練。費歷克說：「我對統計和紀錄不感興趣，重要的是得到一個成功的球季。在拜仁，你總被期望獲勝。經歷挫多蒙特後，己隊表現沒走樣，我非常高興。球隊踢來富侵略性，對手毫無機會。由於球迷已無法來看台，所以球隊成員不斷互相鼓勵。」

55歲的費歷克在去年11月取代前教練尼高高華，3場不勝賽事全是德甲比賽，分別是負利華古遜和慕遜加柏，以及打和RB萊比錫。拜仁另一驕人紀錄是在德甲已入86球，改寫了1973/74年球季同期的84球舊績。然而因足踝受創曾長唞的後衛盧卡斯靴南迪斯，此役雖復任正選，卻因觸傷內收肌下半場被迫退下火線。而史浩克04昨晚主場以0：1負尾二雲達不來梅後，吞下復賽四連敗外，更共失10球只入1球。

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