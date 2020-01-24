【審計後續】港球迷組織集逾800人網上聯署　促足總董事局即時改革 (17:32)

撐場大聯盟表示，審計報告已充分顯示足總管治未能與時並進，令廣大香港足球球迷及關注者痛心不已，又指香港足球即使獲得不少公帑資源，但大部分卻花在行政及高層工資上，青訓及港超的實質支援根本微不足道，令現時香港足球發展不單零增長，各項評核指標更是負增長。

有見及此，大聯盟發起公眾聯署，向足總提出3項改革建議，包括在足總董事會加入球員、教練或領隊、球迷的三類成員董事；制訂足總董事的會議出席率標準不低於80%，低於標準須下一年退任，再作補選；由球員、教練、領隊、學者、球迷及體育關注團體，組成足球發展諮詢委員會，在開季前、季中及完季時開會，向董事會提供意見，制訂每年香港足球發展關注事項。大聯盟發言人陳智聰表示，由於疫情下只能在網上逐步推廣，聯署暫沒設限期。

足總本月16日首次出席帳委會聆訊，主席貝鈞奇及行政總裁溫達倫被批「冇做功課」，貝鈞奇上周曾為將於下月底約滿的溫達倫解畫，指對方在當時聆訊因即時傳譯令對答有猶豫，暗示下次或改由其他高層出席。本周五早上出席聆訊的，續有民政事務局長徐英偉、體育專員楊德強及足總主席貝鈞奇，據最新的程序表，足總秘書處總幹事袁文川將取代溫達倫出席。

「撐場大聯盟」公眾聯署連結：https://forms.gle/1Tcc1op6j6tyEdcE6

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