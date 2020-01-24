【NBA】球員上街抗議 謝倫布朗駕車15小時反警暴　湖人勇士等多隊聲援 (16:27)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯於當地時間上周一（25日），白人警員肖萬（Derek Chauvin）在拘捕涉嫌使用偽鈔的黑人疑犯時，用膝部壓住對方頸部長達5分鐘，對方昏迷送院，最終不治。涉事的4名警員被革職調查，肖萬亦被控三級謀殺和二級誤殺罪。

警暴及種族主義觸發美國各地民眾不滿，紛紛走上街頭抗議，部分NBA球員亦參與其中，包括塞爾特人球星謝倫布朗、76人的托拜斯夏里斯、紐約人的丹尼斯史密夫，以及印第安那溜馬的保格當。去年代表美國男籃出戰世界盃的謝倫布朗，駕車15小時由波士頓前往有示威活動的阿特蘭大，與保格當同行，更在社交網Instagram上載了自己示威的裝束，全身黑色的他，拿起「我無法呼吸」的示威牌，其後再分享現場示威片段。多支球隊亦透過不同方式支持抗爭，湖人及勇士更發聲明向種族主義和警暴說不，塞爾特人及76人亦分享謝倫布朗和夏里斯的示威片段表態。

此外，美式足球聯盟（NFL）總裁古德爾發表聲明，為遇害的弗洛伊德感難過，表明與示威者同行。足壇法國隊超新星基利安麥巴比亦在社交網留言「Justice For George」，為弗洛伊德抱不平，史浩克04的美國國腳韋斯頓麥堅尼，更在昨晚的德甲比賽上，戴上該字句的臂章表態。

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