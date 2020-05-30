【德甲】拜仁爭八連勝前同意減薪至季尾　羅拔仔求破外援紀錄 (20:51)

拜仁慕尼黑周日凌晨（31日）續戰德甲，主場鬥杜塞爾多夫前落實減薪至季尾，但拜仁會長未有透露減薪幅度。這支德甲一哥今晚爭奪聯賽八連勝，波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基若建功，將成為首個攻破聯賽18軍大門的外援。
拜仁慕尼黑vs.杜塞爾多夫 周日凌晨00：30 無綫85台、now670台、有線611/651台
法新社報道，拜仁全隊接受減薪至季尾，助球隊在疫情下應對財政危機，該會會長稱：「感激球員理解當前情况，願意減薪直至季尾。」今年4月疫情在歐洲持續時，拜仁球員已接受減薪兩成，但今次未透露減薪幅度。拜仁上仗小勝多蒙特，贏下國家打吡，拋離對方7分居首，聯賽八連霸在望。
強勢之下，球隊周日凌晨迎戰杜塞爾多夫，「羅拔仔」亦有另一任務。他於2010年加盟多蒙特，2014年轉會拜仁，10季德甲上陣316次入229球，連同拜仁在內的今季17支德甲球隊，只有排尾三的杜塞爾多夫未被他破門。主帥費歷克稱，羅拔仔深知今仗有雙重意義，亦相信他有條件入球創歷史。
今晚（30日）另一焦點賽事，是杜軍上仗的手下敗將史浩克04，將迎戰尾二的雲達不來梅。復賽後，史浩克成為唯一三連敗的球隊，或可趁客軍有41歲老將前鋒比沙路等3將缺陣，以及守將維爾高域停賽，報卻過去兩季包括1場德國盃在內，3次主場對陣均喪師之仇。
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