【德甲新星】夏維斯為利華古遜奠勝再破紀錄　世家培養贏在起跑線 (18:31)

夏維斯父母分別是警察及律師，很典型的德國中產家庭結構，不過他的祖父，是德國業餘球會Mariadorf的球會主席，很自然，夏維斯4歲便加入了球會，開始系統訓練，「別人都說我的潛質優厚，但其實也經過10至12年苦功，才可在德甲等主流聯賽立足」，他上月在德甲官方訪問這樣說。

在夏維斯9歲那年，待在鄉村球會已不足以他繼續成長，於是加盟當時仍征戰德乙的愛隊亞琛，兩年後轉投利華古遜。「14、15歲要重新適應對腳長咗」，這不是他最大的難題，反而是在升上一隊之後，也如香港一些青年軍球員一樣，要在球場及學校兩邊走：「我記得有次德國盃踢足120分鐘再射12碼，星期二夜波，作客的。星期三考試，但我很夜才回家，至於考成點……唔好提。」

夏維斯最終高中畢業，近年站穩利華古遜正選，甚至20歲已是球隊隊長。德甲重開後，他取代受傷的禾蘭，連場擔任正前鋒，近4場入5球下，最終以第35球，打破名宿菲沙的21歲以下入球紀錄。利華古遜今場亦以其下半場入球擊敗弗賴堡，暫列第3，亦預計令夏維斯末段離場的傷輕微。

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