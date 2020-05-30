【英超】英警倡復賽大戰移師中立場　高普：不在乎在哪裏封王 (19:55)

英超停擺前，利物浦在多踢一場下以25分，遙遙領先次席的曼城，只需再贏兩場，或復賽首輪曼城不敵阿仙奴、而利物浦擊敗愛華頓，最快便可在6月20日首奪英超冠軍。英超賽會傾向保持主客場制，但為提防疫情再度爆發及保安問題，警方要求多場打吡戰及紅軍的主場賽事，安排在中立場舉行，令紅軍有機會未能在主場捧盃。

對此，高普坦言何處封王並不重要︰「我聽過中立場的建議，但無論在哪裏，是不是閉門，只要獲得全球各地球迷的愛及祝福，這都會是我人生中絕對非凡的一天。當然我希望可在晏菲路（奪冠），但這不重要。」高普續稱，球隊渴望比賽，經已等待了一段時間，即使屆時在沒有觀眾下捧盃不完美，但相信屆時感覺仍然會很好。他亦呼籲球迷留在家中見證球隊封王：「之前我聽到一個說法，指我們有世界上最出色的主場球迷，現在我需要全球最好的球迷都留在家中。」英國傳媒報道，92場比賽中，29場將有免費電視直播。

其他報道：【英超復賽】利物浦最快6月20日封王 打吡戰或移師中立場

其他報道：【打工皇帝】費達拿疫市賺8.2億勝C朗 首奪福布斯體壇年度收入榜首