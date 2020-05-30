【打工皇帝】費達拿疫市賺8.2億勝C朗　首奪福布斯體壇年度收入榜首 (16:01)

費達拿在去年僅以9340萬美元排第5，但他手上的贊助合約有增無減，最終今年以1.06億美元（約8.2億港元）排榜首，較次名的C朗多130萬美元（約1000萬港元），二人與美斯今年收入均超過1億美元，尼馬則列第4，其他均是美籍的運動員，依次是NBA三子勒邦占士、史堤芬居里、杜蘭特，高爾夫球名將活士及兩名NFL四分衛卻克卡辛斯及卡臣雲斯；英國則有拳手泰臣菲里、F1世界冠軍咸美頓及高球一哥麥艾萊打入前15；最賺錢女將大坂直美則排第29。

福布斯統計去年6月1日開始的1年收入，會估算減薪等因素，因此也部分反映新冠病毒肺炎疫情的影響。今年排行榜百人合共賺得36億美元（約279億港元），較去年少9%，主要是比賽延期及取消下，職業隊伍的運動員需要減薪，例如C朗及美斯今年收入分別較去年下跌4%及18%。《福布斯》指出，只有一貫下半年開季的NFL才能倖免於難，相反原定3月開季的MLB最受打擊，由上年的15人，跌到今年只得1人入圍百大。報告續指，由於現時重開的主流比賽，只有德國甲組足球聯賽及北美房車賽（NASCAR），預料疫情影響續在明年統計中反映。

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