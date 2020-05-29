【英超復賽】利物浦最快6月20日封王　打吡戰或移師中立場 (19:55)

自李斯特城於3月9日主場大勝阿士東維拉後，英超便因疫情停擺，賽會行政總裁馬斯達斯昨晚（28日）證實，聯賽將在6月17日重啟，即令熱刺前鋒哈利卡尼及名宿連尼加雀躍不已，齊稱：「足球不久便回歸！」惟馬斯達斯未正式落實復賽日期。他說：「直至符合所有安全要求時，我們才能確定賽期，因為優先考慮的是所有人的健康和福祉。」

英國傳媒報道，92場比賽中，將有29場免費電視直播，馬斯達斯指出：「確保盡量多的人在家中觀看比賽是重要的。」英媒又披露英超一周7日都有比賽，亦有各日時間表，周中5天全是夜波，周六及周日有中午、下午和晚上4個開賽時間。如無意外，英超會在7月26日煞科，其間也會安排足總盃8強賽在6月27和28日舉行，7月18和19日上演4強戰，決賽日期是8月1日。

英超復賽當日將上演兩場補賽，由次席的曼城迎戰阿仙奴及錫菲聯對客軍維拉，3天後開始第30周比賽，或有榜首利物浦作客鄰會愛華頓，若落後25分的曼城負「兵工廠」，而「拖肥」又敗陣，「紅軍」便可首奪英超冠軍。然而，為提防疫情再度爆發及保安問題，該場默西賽德郡打吡、下場利物浦主場迎戰水晶宮，以及一些重要的倫敦打吡戰，將或被安排在中立場舉行。此外，據報即使一支英超球隊只餘15個球員，仍需繼續出戰，而若聯賽最終被腰斬，各隊已有計平均得分定名次的共識。

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