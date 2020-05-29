【港足】伍健公開對話否認外泄資料　「以為做好事沒料招風雨」 (18:47)

貝鈞奇日前曾提及，有球圈人士為了解五年策略計劃，曾到足總翻查檔案，但擅自取走李本思的申請履歷，嚴重侵犯個人私穩。伍健今日表示，作為新五年計劃的撰寫人，相信他是唯一一個獲授權查閱相關文件的人。他透露，去年11月底曾跟貝鈞奇、足總另一特別顧問羅傑承及ODC主席程明裕開設WhatsApp群組討論事宜。伍健今日公開4張群組截圖，看到他曾建議設獨立調查小組調查，貝鈞奇亦有建議ODC主席派伍健審視足總秘書處員工的僱傭合約。伍健後來發現菁英發展教練李本思的合約，招聘或未經ODC審視，建議ODC及董事局詳細檢視，貝鈞奇在群組回覆「收到資料」。

不過，伍健在記者會補充，貝鈞奇在今年1月7日董事會，否認曾授權他查閱文件：「可能主席太多事忙而忘記了，幸好還有少許文字紀錄。」他強調動作「善意」，只是想為足總好，因當時發現有員工兩份履歷內容不一致，合約亦超出該員工要求的薪酬，形容情况不尋常，故取走7頁相關職位描述及履歷等文件轉交ODC審視。他稱：「在ODC及內部審計報告之後都有提及這些文件，並派發予董事及委員，至少有20份副本。但為何外泄，我也無法解答。」伍健指，他與貝鈞奇及羅傑承各自營運球會，不需有共識，而去年他們均支持貝鈞奇任足總主席，為對方找出解決問題方法，但這合作模式最終「行唔通」：「去年12月起他已叫我們不用再開會。」曾任足總董事的伍健指，在完成撰寫新五年計劃後已沒參與足總所有工作，故對足總如何「收科」沒有意見。「不在其位，不謀其政，我不希望影響足總工作，其實應該要面對問題，公帑真的要保證用得其所。」

其他報道：【港超】大埔未與贊助商達共識 已通知足總棄戰亞協盃港超復賽

其他報道：【港足】足總聘教練再涉違規 貝鈞奇展示文件否認 批自己人爆料欠道德