【長跑】9月波士頓馬拉松因疫情取消　124年來首次 (15:05)

波馬原定今年4月20日舉行，已因新冠病毒肺炎疫情延至9月14日。儘管多項美國職業體育聯賽將重開，但波士頓市長禾殊（Marty Walsh）公布：「因為公眾健康安全原因，第124屆波馬無法在今年舉辦。我們仍會有替代方案，讓選手可以遙距參加這項盛事。」

根據去年資料，約3萬名報名的跑手來自逾100個國家或地區，當中有177名香港人，波士頓田徑總會指會為所有參賽者安排退款。至於下年4月的第125屆賽事，亦因應今年大部分比賽未能舉行，維持達標資格期限為2018年9月起，意味大部分跑手仍可透過今屆達標時間，登記報名抽籤。

波馬是世界六大馬拉松之一，自1897年開始舉辦，於1918年曾因第一次世界大戰而變成軍隊的接力賽，2013年比賽中途曾有炸彈襲擊，但今次是首次要取消比賽。美國傳媒指出，波馬取消代表另外兩項美國大型馬拉松賽事——10月芝加哥馬拉松及11月紐約馬拉松，或面臨類似困境。暫定9月的柏林馬拉松、由4月延至10月的倫敦馬拉松，則未確認比賽能否舉行。

另外，男子800米跑世界紀錄保持者兼兩屆奧運金牌得主，肯尼亞籍跑手大衛魯迪沙上周左足踝受傷，其後證實骨裂。他今日完成手術，預計將養傷12至16星期。

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