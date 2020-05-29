【意甲】先辦意盃　聯賽6．20重開　 四大聯賽復賽有期（附賽期） (13:51)

意大利體育部長史巴達科拉與足總、賽會等今晨開會僅半小時，最終宣布復賽日程，只待政府技術科學委員會（CTS）審批便會落實。於6月13日先開始的意盃，將由祖雲達斯對AC米蘭打頭陣，拿玻里則在翌日鬥國際米蘭，兩場勝方將於6月17日在羅馬爭標，但AC米蘭方面已質疑復賽即要3日踢兩場的決定。

意甲則會在6月20日重開，是四大聯賽中最後，加上剩餘最少12輪，將要持續一周雙賽，才可趕及在8月2日，即歐洲足協訂下的限期前煞科。然而，在復賽指引中，職球員若確診新冠病毒，需全隊隔離兩周，此爭議一項沒有被剔除。日前博洛尼亞便懷疑有職員受感染，全隊面臨隔離，在最新的測試中呈陰性才繼續操練。不過，意足總稱假如有職球員確診，影響復賽進度的話，亦有方案解救，史巴達科拉表示：「足總已保證有B計劃，就是附加賽，或是C計劃，腰斬前積分決定排名。」

賽會將在未來數日開會商討賽程，將決定先完成第25輪4場賽事，還是開始第27輪，再在周中補賽。連同意盃3場，意大利將在50日內上演127場頂級球賽，復賽指引亦訂明每場最多300名職球員及工作人員進場。

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主流聯賽復賽日程

德甲：5月16日

西甲：6月11日（待落實）

英超：6月17日（待落實）

意甲：6月20日（待落實）

法甲：已腰斬