【港足】足總董事復會6小時　貝鈞奇稱準備好聆訊　下月跟政府議新計劃 (22:24)

今次足總董事局會議，原定2月7日舉行，因應疫情延長逾3個月至今午召開，據悉討論近20項議程，包括審議新五年計劃、行政總裁等招聘、檢討審計報告之批評等。貝鈞奇稱，反映董事認真討論足運事宜，「證明我們業餘的工作者、每個董事都好勤力，沒有偷懶，付出努力都是為足運。」他稱，由「鳳凰計劃」到「五年計劃」已推行8年，很多基礎已打得很好，如地區足球及女足參與人數增，新計劃在調整階段，有信心最終可通過。他透露，民政事務局的足球專責小組將於下月中開會，屆時足總會跟政府討論計劃事宜。

就下周五足總將續出席立法會帳委會公開聆訊，貝鈞奇稱已責成同事準備好工夫，收集好資料，並為行政總裁溫達倫解畫，或跟即時傳譯令他猶豫、緊張或不適應，故不排除下次聆訊，改由中文聆聽較佳的高層出席。

就有本地球壇聲音要求增加一個外援名額，但貝鈞奇指，有球會反映擔心因而影響青訓發展，兼符合五年計劃要做好青訓，維護本地球員出路，亦不見過去曾放寬外援名額可吸引更多觀眾，「假如有球隊因而起用很多外援及入籍兵，這些都不是好現象。」他續說，在亞洲賽外援及亞援限制「3+1」，故董事局決議否決增加外援名額。

他透露，就下季參賽球隊數目，會多給兩周時間予和富大埔及佳聯元朗答覆，是否報名參加來季。至於大埔能否續參加復賽，他則稱暫未收到通知，會再跟進。

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