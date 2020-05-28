【德甲】復賽3輪僅5主隊勝出　史浩克04唯一三連敗 (23:43)

德甲重燃戰火的首輪及次輪中，分別只有1支和2支主隊報捷，及至第3輪，也只有賀芬咸及杜塞爾多夫勝出，其中前者全取3分的可能主因是，客軍科隆在26分鐘便少踢1人；杜塞爾多夫則下半場連入兩球，才反勝史浩克04。總計聯賽重開3周後，27仗只有5個東道主贏波，佔18.5%。

除科隆外，賀芬咸亦在下半場有球員領紅，主場打和哈化柏林的RB萊比錫，以及與客軍緬恩斯各一言和的柏林聯，亦有球員接逐客令，而4紅的數目剛好是次輪的一倍，首輪則18軍保持清白。

回說萊比錫主場打和哈化2：2一役，射手迪姆華拿上仗協助球隊，以5：0大破緬恩斯中大演帽子戲法，卻在今仗急轉直下，射門、助攻和關鍵傳送均欠奉外，又出現全隊中最多的4次失誤，更被拍攝到懷疑在場邊嘔吐，至79分鐘終退下火線。主帥拿高斯文賽後並沒怪責華拿，卻對後防極之不滿：「我們開賽後表現不錯，但因提防死球時犯下如校隊的錯誤而落後。每個人都不作為，只管站在原地，他（烏柏美卡奴）本可用腳解圍。這是己隊連續第2次在主場輸死球。這只能怪自己。」

萊比錫復賽首戰只能在主場以1：1逼和弗賴堡，至今復賽3仗1勝2和，以28戰得55分續排第3，落後一哥拜仁慕尼黑及次席多蒙特9分和2分。近3仗2勝1和的哈化則以35分升上第10。

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