【港超】傳球員欠薪主帥請辭　大埔擬棄戰復賽　會方認贊助商最快7月提供資金 (18:23)

繼香港飛馬、標準流浪及佳聯元朗後，大埔落實退賽的話，復賽將僅餘6隊參加。此外，大埔若同時棄戰預定下半年展開的亞協盃分組賽，或將面臨亞洲足協罰款。

和富大埔上季歷史性港超封王，今季改由國內贊助商宏大環球贊助，但有指受疫情影響，贊助商周轉不靈，今年2月起拖欠球員薪金。雖然會方上月底向榮譽主席蔡尚圻借用七位數字現金，以解燃眉之急，但最近再傳出球員的3月工資只能支付60%，亦未能支薪予教練團，更有最少9至10名球員未獲留用，包括外援杜度及金玟基，借將中村祐人則轉投另一港超隊。

有球員就欠薪問題已去信足總求助，有知情人士批評，此事上球會高層及贊助商各有責任，忽視職球員生計及顧及前景，「球員一直在等，現在咁遲唔會落到班」。

此外，據聞主教練馮凱文最近主動請辭，希望保住球員，亦不滿會方處理球員合約的手法及下半季球員名單。馮凱文接受查詢時僅稱：「一切有待球會公布。」

陳平接受本報查詢，承認主要贊助商最快7月才能提供資金，大埔很大機會未能參加復賽，「多數踢唔到，現在取不到贊助商資金支付球隊開支，未來兩日或去信足總申請退賽」。至於大埔下季是否續戰港超，陳平僅稱「一切言之尚早」。足總表示，暫未收到相關信件。

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