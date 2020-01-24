【NBA】名人堂典禮延至明年初　不會與下屆合併舉行 (19:36)

美國疫情持續，至今逾169萬人確診，逾10萬人死亡，兩項數字均為全球最高。名人堂主席哥蘭哲奴（Jerry Colangelo）確認典禮無法如期：「肯定會取消，將改到明年第一季，未來數星期開會討論新的日期和地點。我們不會合併辦理，2020年是非常特別的一屆，值得擁有專屬的典禮。」年初空難喪生的高比拜仁入選今屆名單，預料名人堂典禮會有特別安排向他致意。

此外，美國國土安全部豁免職業運動員的入境禁令，NBA昨通知各隊，目前在美國境外的球員已可入境，但需遵從隔離政策。不過，NBA自3月起停擺超過兩個月，常規賽重啟和季後賽安排未有定案。據報NBA明召開董事會，但消息指未會落實復賽方案。

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