【意甲】伊巴謙返瑞典療傷　布雷西亞會長：巴洛迪利心不在此 (17:28)

伊巴謙莫域早前據報在練習射門時阿基里斯腱受傷，但其後在社交網上載與隊友查漢奴古駕駛電單車兜風的照片，疑暗示傷勢並不嚴重。AC米蘭昨證實這名38歲瑞典前國腳將養傷月1個月，料可趕及在聯賽重開後復出。當地傳媒稱，伊巴謙僅腿部肌肉受傷，並已在昨日返回瑞典接受治療。由於意大利規定外地入境人士需要隔離，料伊巴謙只會在當地逗留1周，隨後便返回米蘭為意甲重開準備。

另外，意甲賽會及政府官員將於當地時間今日晚上6：30分召開會議，料會決定意甲復賽日期及細節。曾表示反對聯賽重啟但其後改變立場的布雷西亞主席施連奴，昨開腔回應射手巴洛迪利拒操事件：「我認為他已不是球隊的一分子，他的心也不在此。雖然合約條款表明，若下季球隊降班，他將恢復自由身，但我們仍感到失望，因為我們相信他可以為球隊帶來改變，這並非只考慮商業收益。」巴洛迪利早前被指在操練期間與隊友保持距離，其後更缺席，令外界猜測他與球隊已決裂。

另外，早前證實有一名職員確診的博洛尼亞，昨發表聲明澄清染疫者並非51歲教練米赫洛域。

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